انطلاق «مجالس بنات زايد» في موسمها الأول اليوم

تنطلق مساء اليوم مبادرة مجالس بنات زايد والتي ينظمها مكتب شؤون الشرطة النسائية وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب الاتحاد النسائي.

وتأتي المبادرة من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيم الحكمة/‏‏ الاحترام/‏‏ بناء الإنسان/‏‏ الاستدامة، وتمكين المرأة في فكر مؤسس الدولة، وخلق جو من الحوار البناء والإيجابي مع الشرائح المختلفة من العنصر النسائي حول القضايا التي تؤثر على تماسك وتلاحم الأسرة، ونشر الوعي الأمني والاجتماعي للمجتمع النسائي حول مختلف القضايا، والتعريف بدور القيادة العامة لشرطة أبوظبي في نشر الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء على دور المرأة الإماراتية في قطاع الشرطة، من خلال 10 مجالس رمضانية على مستوى إمارة أبوظبي.

وتناقش (مجالس بنات زايد) في موسمها الأول محاور، منها: قيم مؤسس الدولة في كل جلسة، وكفاءة وخدمات الأجهزة الحكومية في مكافحة المخدرات مع تطور التحديات، وسلبيات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، والنزاهة الوظيفية، وضغوط العمل والتأثير على الصحة النفسية، واستشراف مستقبل عمل المرأة الإماراتية، والمرأة والمسؤولية المجتمعية، والخدمات المرورية الذكية لمواجهة تحديات أمن الطرق، ودور الطوارئ والسلامة العامة في تقديم الخدمات الإنسانية.