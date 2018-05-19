خيرية رأس الخيمة توزع المير الرمضاني على 1160 أسرة معوزة

باشرت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية في توزيع المير الرمضاني المكون من سلة مواد غذائية متنوعة على 1160 أسرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 162 ألف درهم.

وقال محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية إن المؤسسة وحرصاً منها على تعزيز مشاريعها الرمضانية الموجهة للأسر المحتاجة بدأت بتوزيع السلال الغذائية التي تتضمن الطحين والسكر والأرز والزيت على هذه الأسر لمساعدتها على توفير متطلباتها الحياتية واليومية خلال الشهر الفضيل والتخفيف من الأعباء المادية الملقاة على كواهلها.

من ناحية أخرى أعلنت المؤسسة عن توفير 1200 وجبة إفطار يومية للصائمين في 6 مواقع تم اختيارها بالقرب من المساجد الرئيسية الكبرى في مناطق متفرقة من الإمارة.