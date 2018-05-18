محمد بن راشد يدشن مشروع المعبر السادس على خور دبي بتكلفة 394 مليون درهم

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي - أعمال تنفيذ مشروع المعبر السادس على خور دبي والمتمثل في جسر الشندغة الذي يقام بالقرب من موقع نفق الشندغة بتكلفة 394 مليون درهم ويعد مكونا مهما من مشروع محور الشندغة الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومترا وبتكلفة إجمالية قدرها خمسة مليارات و35 مليون درهم.

رافق سموه خلال حفل التدشين .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم .

و كان في استقبال سموه ومرافقيه لدى وصوله لموقع الحفل سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من قيادات الهيئة.

وإطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفاصيل الجسر الجديد الذي يعد من المشاريع المتميزة بتصميمه العصري الفريد.. حيث أوضح سعادة مطر الطاير أن الجسر يأتي ضمن المرحلة الثالثة من المراحل الخمس لمحور الشندغة ليضيف معلما حضاريا وعالميا جديدا لمعالم دبي بتصميمه الفريد حيث من المنتظر انجازه بنهاية 2022.

ويعد القوس المعماري الذي يعلو مسار السيارات و المستلهم من علامة " اللانهائية" المستخدمة في الرياضيات "Infinity " من أبرز سمات تصميم الجسر بارتفاع 42 مترا عند قمة القوس في حين يصل طول الجسر إلى نحو 295 مترا منها 150 مترا أعلى خور دبي ويتألف من ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى معبر للمشاة،

ويستلزم تشييده 2400 طن من الحديد بينما يرتفع الجسر 15 مترا ونصف المتر فوق مستوى منسوب مياه خور دبي بما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن المبحرة في مياه الخور.

و شاهد سموه جدارية توضح المراحل المختلفة التي مر بها محور الشندغة منذ بدايته الأولى مع توقيع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على اتفاقية مشروع نفق الشندغة في العام عام 1972 في المملكة المتحدة، مرورا بتنفيذ أول أعمال صيانة للنفق و التي أجريت في العام 1986، وشملت تغليف أسطح حديد التسليح القديم و معالجة الشقوق حول حواجز المياه واستخدام تكسية من نوع خاص لحماية خرسانة النفق وصولا إلى افتتاح المرحلة الأولى من محور الشندغة في العام 2016 بافتتاح تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء "تقاطع وافي ".

و تعرف سموه على أعمال صيانة نفق الشندغة التي تم تنفيذها العام الماضي و تضمنت أعمال الحفر الاختبارية للكشف عن الجدار الخارجي للنفق إلى أن تم افتتاح المرحلة الثانية من تطوير محور الشندغة في شهر مايو من العام الجاري بافتتاح تقاطع شارعي الشيخ راشد و الشيخ خليفة بن زايد الذي تضمن إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه وجسر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد ونفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه وكذلك تقاطع محكوم بإشارات ضوئية أسفل الجسر يؤمن حركة التفاف حرة من الطرق الرئيسة إلى الطرق الفرعية.

و تشمل المرحلة الثالثة من المحور إلى جانب تنفيذ جسر الشندغة تطوير شارع الكورنيش والتقاطعات على شارع الخليج و تطوير تقاطع الصقر ومداخل و مخارج ميناء راشد ويبلغ إجمالي طول الجسور في هذه المرحلة 8.5 كيلو متر فيما يبلغ طول الأنفاق 535 مترا و يصل طول الطرق السطحية إلى ثمانية كيلو مترات و يضم المشروع عشرة تقاطعات سطحية و سيتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2022.

و شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و مرافقوه فيلما قصيرا عن مشروع جسر الشندغة تلى ذلك قيام سموه برسم علامة تصميم الجسر على شاشة الكترونية ليتم الكشف عن مجسم ضخم للجسر إيذانا ببدء الأعمال الإنشائية في المشروع الذي يسهم في تحقيق المزيد من السيولة المرورية في إحدى أهم المناطق الحيوية في دبي و يزيد من كفاءة شبكة الطرق في دبي ويخدم العديد من المشاريع التطويرية الكبيرة المحيطة مثل جزر ديرة و واجهة دبي البحرية وميناء راشد ومدينة دبي الملاحية.

و تتضمن المرحلة الرابعة من محور الشندغة تنفيذ مشروع امتداد جسر الشندغة وستشمل تطوير شارع الخليج وتقاطع شارع الخليج مع شارع أبو هـيل وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع كل من شارع جميرا و شارع المينا وشارع المنخول عبر تنفيذ جسور بطول 3.4 كيلو متر و أنفاق بطول 2.25 كيلومتر و سبعة تقاطعات سطحية وطرق بطول 5.1 كيلو متر ويتوقع إنجاز هذه المرحلة في نهاية عام 2025 .. في حين ستشمل المرحلة الخامسة من المحور تنفيذ الجسور المؤدية لجزر ديرة من الجنوب ويقدر طول الجسور بــ 1.5 كيلو متر ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في 2027.