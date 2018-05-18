الهلال الأحمر تسير 3 بواخر مساعدات إلى سقطرى

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسير الهيئة ثلاث بواخر مساعدات إلى أرخبيل سقطرى تحمل آلاف الأطنان من المواد الرمضانية.

وأمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان هيئة الهلال الأحمر بسرعة توفير مستلزمات رمضان للأشقاء في سقطرى مع حلول الشهر الفضيل وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال تنفيذ برامج رمضان المتمثلة في افطار الصائم و المير الرمضاني وكسوة العيد . قد وصلت إلى ميناء سقطري الباخرة الأولى وعلى متنها 538 طنا من المواد الرمضانية بقيمة 7 ملايين درهم على أن تغادر الدولة تباعا في غضون اليومين القادمين باخرتان تحملان مزيدا من المساعدات الرمضانية التي من المقرر أن يستفيد منها عدد كبير من سكان الجزيرة.

و أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن هذه المساعدات تأتي امتدادا للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة الامارات و قيادتها الرشيدة تجاه الأشقاء في اليمن بصورة عامة و في سقطرى على وجه الخصوص.

و قال سموه إن الامارات كانت وستظل العون و السند لأهل اليمن في كل الأحوال و الظروف وستواصل مسيرتها الانسانية على الساحة اليمنية انطلاقا من دورها الريادي في العمل الإنساني و الإغاثي و التنموي في اليمن و تجسيدا لعمق الروابط والصلات التي تجمع الشعبين الشقيقين .

و أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد أن هيئة الهلال الأحمر الاماراتي ستعزز نشاطها الإنساني في سقطرى خلال شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجات الصائمين و تلبية متطلباتهم الرمضانية وشدد على أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تحقيق تطلعاتها الانسانية في اليمن.

من جانبه أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الاحمر أن الهيئة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ووفرت الاحتياجات الرمضانية للأشقاء في سقطرى من مخزونها الاستراتيجي من المواد الإغاثية بمستودعاتها في المدينة العالمية للخدمات الانسانية بدبي.

وقال إن فريقا من الهيئة سيشرف على إيصال المواد الرمضانية لسكان الجزيرة مع حلول شهر رمضان المبارك .. مشيرا الى أن المواد تتضمن احتياجات رمضان الأساسية.