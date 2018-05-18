خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من عدد من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

فقد تلقى سموه برقيات من كل من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عمر أحمد حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، والرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، وعلي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون.

كما تلقى سموه برقيتي تهنئة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة بهذه المناسبة من الفريق ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس الوزراء.

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك النرويج بيوم الدستور

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج وذلك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك هارالد الخامس.