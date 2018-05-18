أكاديمية زايد الدولية في باكستان تحتفل بيومها العالمي

أقامت أكاديمية الشيخ زايد الدولية في إسلام اباد احتفالها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للأكاديمية برعاية حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

واستهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، وألقى بعدها حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي كلمة تحدث فيها عن دور الأكاديمية الفاعل والرائد في الحقل التعليمي الذي يظهر مدى التميز الأكاديمي والثقافي وإسهاماتها في إثراء الحركة التعليمية في جمهورية باكستان الإسلامية والدور الكبير الذي تلعبه سفارة الدولة في إسلام آباد لدعم الأكاديمية وإبراز دورها وإنجازاتها.

وقال إن إنجازات الأكاديمية تتمثل في تعزيز الوعي نحو الثقافات والتسامح والتعايش واحترام الثقافات والتقاليد المتأصلة في مختلف الدول والانسجام بين الطلاب من مختلف الجنسيات وإعداد الطلاب لقيادة مجتمعاتهم في المستقبل، معرباً عن شكره لأعضاء الإدارة وهيئة التدريس على تكريس الجهود لإنجاح أنشطة اليوم العالمي وتعزيز الدور الذي تقوم به الأكاديمية في المجالين التعليمي والتربوي.

وتعتبر الأكاديمية، أكبر صرح تعليمي في اسلام اباد وتقوم بنشاطات متعددة طيلة العام أبرزها الاحتفال باليوم العالمي للأكاديمية الذي يعقد كل عام للتعريف والإشادة بالتواجد الدولي ويجسد جوهر المؤسسة التعليمية.