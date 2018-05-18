الحكام يستقبلون المهنّئين بشهر رمضان

تلقّى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حاكم عجمان وعمار النعيمي خلال استقبالهما المهنئين برمضان

وقدّم التهاني بهذه المناسبة الكريمة كل من الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بإمارة الشارقة.

حاكم الفجيرة ومحمد بن حمد يتقبلان التهاني برمضان

وتلقّى سموه التهاني بهذه المناسبة من وفد القيادة العامة لشرطة الشارقة، يتقدمهم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والوفود العلمية والثقافية والأكاديمية، ووفد جامعة الشارقة.

تبريكات

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بقصر الزاهر، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة الكريمة.

فقد تلقّى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين العلي القدير أن يعيده على سموه بالصحة والسعادة.

حاكم أم القيوين وراشد بن سعود خلال استقبال المهنئين

استقبال

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

تهانٍ

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، في الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان الفضيل، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى القيادة الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حاكم رأس الخيمة ومحمد بن سعود يستقبلان المهنئين

جموع

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين الذين توافدوا، أمس، على مجلس الضيافة في خزام، لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل.

كما تقبّل سموهما التهاني من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بقيادة العميد جمال أحمد الطير، المدير العام للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، ومن ضباط مجموعة الحرس الأميري المحلي، بقيادة العميد الركن عمران سليمان سالم الشميلي، قائد المجموعة.