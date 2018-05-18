«ضيوف رئيس الدولة» يزورون المركز الرسمي للإفتاء

زار العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس المركز الرسمي للإفتاء واطلعوا على آلية استقبال الفتاوى والرد عليها وتصنيفها وحجم الأسئلة التي يستقبلها المفتون التي تتجاوز في رمضان خاصة 3700 فتوى، كما اطلعوا على فتاوى الجمهور من خلال الهاتف المجاني للفتوى باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والأوردو، وعن طريق الرسائل الإلكترونية والموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك وفق استخدام أحدث منظومة تكنولوجية متطورة في وسائل الاتصال، وكان في استقبالهم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وشارك بعض العلماء الضيوف في الرد على فتاوى الجمهور التي وردت إلى المركز الرسمي للإفتاء أثناء الزيارة.

من جانبهم، أشاد العلماء باهتمام القيادة الرشيدة بالشأن الإسلامي في الدولة مثمنين دور الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في ترسيخ الفكر الإسلامي الصحيح ونشر منهج الاعتدال والوسطية، وحرصها على التميز والابتكار في إيصال رسالتها ورؤيتها للمجتمع.

وكان العلماء الضيوف قد باشروا بتنفيذ أولى محاضراتهم ضمن برنامج أعدته لهم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة، حيث التحقوا بعدد من المساجد والمؤسسات وألقوا بعد صلاة العشاء محاضرة بعنوان «كيف نستقبل رمضان المبارك» استعرضوا خلالها دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) المشهور «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام»،.وقد ذكّر العلماء الضيوف بمآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وحكمته التي ملأت الآفاق سمعة وصيتاً حسناً، وها نحن نلمس آثارها إلى اليوم في جمال الحياة وتطورها في الإمارات.

اهتمام

أكد الدكتور محمد الكعبي أن القيادة الرشيدة في الدولة تولي اهتماماً كبيراً للشأن الديني وتوجه بترسيخ قيم الإسلام السمحة في المجتمع، وإشاعة روح التعايش والتسامح ونبذ العنف والتطرف والكراهية، مبيناً أن الهيئة تحظى بدعم كبير ومتواصل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، الأمر الذي ساهم في تطور الهيئة وتميزها وساعد على ارتقاء خدماتها التي تقدمها للجمهور عبر شتى وسائل التواصل الحديثة.