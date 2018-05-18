شرطة دبي تطلق مبادرة إفطار صائم لـ27 ألف عامل

أطلقت شرطة دبي مبادرة «إفطار صائم» التي تستهدف أكثر من 27 ألف عامل في إمارة دبي طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك احتفالا بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال الاجتماع الأول للجنة المشاريع العمالية التي ترأسها اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، رئيس فريق ثكنات العمال، وبحضور عدد من الضباط والأفراد.

وبيّن السلال أن مبادرة إفطار صائم تستمر طوال شهر رمضان الكريم وبشكل يومي في 3 مناطق بإمارة دبي بجانب المناطق السكنية للعمال في كل من منطقة القوز 4، ومنطقة المحيصنة 2، والمنطقة الصناعية في جبل علي، وذلك ضمن خيم رمضانية وكل خيمة تتسع لأكثر من 300 شخص.