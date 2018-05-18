إطلاق الإصدار الثالث لجائزة وزير الخارجية للتميز

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإصدار الثالث لجائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز. وعقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة ندوة تعريفية بديوان عام الوزارة عن الجائزة بحضور عدد من مديري الإدارات ومنتسبي الوزارة.

ورحب خالد عبدالله بالهول مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالحضور، مؤكداً أهمية جائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز بإصدارها الثالث، والتي تم تحديثها بناءً على التغييرات والمستجدات التي طرأت على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

ولفت إلى أن أبرز مميزات الإصدار الثالث تتمثل في مراعاة طبيعة عمل وخصوصية الوحدات التنظيمية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتركيز على مدى تحقيق الأهداف الرئيسية المنوطة بالإدارات والمكاتب الفرعية والبعثات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تهيئة أجهزة الوزارة للمشاركة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

ومن جانبها تطرقت شيخة عمران الشامسي من إدارة الاستراتيجية والمستقبل إلى شروط المشاركة في فئات الجائزة البالغ عددها 23 فئة، حيث استعرضت معايير الجائزة والتي تجعلها مبسطة مقارنة بالإصدار السابق للجائزة.

وتعتبر جائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز بإصدارها الأول عام 2014 من أوائل جوائز التميز المطبقة على المستوى الداخلي في الجهات الاتحادية.

وتمثل هذه الجائزة القوة المحركة لتطوير أداء الوزارة المؤسسي والوظيفي وتمكينها من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها.