شرطة دبي تبحث تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً من شركة «أي.بي.أم» لأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بحضور العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعقيد الدكتور صالح راشد الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للريادة والتميز، والعقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

ورحب القائد العام لشرطة دبي بوفد الشركة الذي ضم كلاً من بشار الكيلاني، المدير الإقليمي، وحسام شكري، مدير الأعمال العامة، وأحمد ممدوح، مدير برمجيات الأنظمة الأمنية، وديفيد ديكسون.

واستعرض اللواء المري والوفد الضيف سبل التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في مجال تطوير البنية التحتية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يحقق رؤية الشرطة في تحويل عملياتها الرئيسة وخدماتها لتواكب توجهات القيادة الرشيدة وحكومة دبي الساعية لتكون الأذكى في العالم.