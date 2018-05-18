عبد الله بن زايد: الإمارات تتطلع إلى جعل المنطقة أكثر تسامحاً

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تتطلع لجعل المنطقة أكثر تسامحاً وازدهاراً وأمناً بما يدفع قدماً بالمصالح والقيم الإماراتية والأميركية المشتركة. جاء ذلك في ختام الزيارة الرسمية لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الأميركية واشنطن دي سي حيث التقى سموه بستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي وقادة الكونغرس الأميركي.

وأكد سموه خلال اللقاءات متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المشتركة للتصدي للجماعات المتطرفة والسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقاءاته مع وزير الخزانة الأميركي وقادة الكونغرس الضوء على الفائض التجاري الأميركي مع دولة الإمارات البالغ قدره حوالي 15.7 مليار دولار والاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

عبد الله بن زايد في حديث مع بوب كوركر بحضور يوسف العتيبة | وام

تبادل تجاري

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات ظلت وعلى مدى 9 سنوات متتالية أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تقوم الولايات الأميركية كافة بتصدير بضائع وخدمات إلى الإمارات. ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين حالياً نحو 24.3 مليار دولار كما تضاعف حجم الصادرات الأميركية إلى الإمارات خلال العقد الماضي وهو ما أسهم في توفير آلاف الوظائف على مستوى الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخزانة الأميركي الدور الريادي الذي ظلت تقوم به دولة الإمارات في المنطقة على مدى أكثر من 10 سنوات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك سن قوانين جديدة وتحديد الجهات التي تمول الجماعات المتطرفة وتطبيق تلك الإجراءات بصرامة.

شراكة

وركز سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات على دور دولة الإمارات كشريك تجاري مسؤول وحليف أمني قوي للولايات المتحدة. وحث سموه الولايات المتحدة الأميركية على إعادة النظر بصفة عاجلة بشأن القيود المفروضة على صادرات الألمنيوم والفولاذ الإماراتية إلى الولايات المتحدة.

لقاء

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والسيناتور بوب منينديز نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والسيناتور جيمس ريتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب والسيناتور بن كاردين نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والنائب تيد بو رئيس اللجنة الفرعية للإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتجارة والنائبة إلينا روس ليتينين رئيسة اللجنة الفرعية المختصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حضر اللقاءات معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

سوق

تعد الولايات المتحدة الأميركية سوقاً مهماً للصادرات الإماراتية حيث تمثل صادرات الحديد والفولاذ من الإمارات إلى الولايات المتحدة نسبة 25% من المجموع الكلي لصادرات الدولة وتنتج الإمارات ألمنيوم عالي النقاء يستخدم في صناعة الطائرات المدنية والعسكرية. كما تعتبر الولايات المتحدة شريكاً أمنياً قوياً لدولة الإمارات ويربط البلدين اتفاقية تعاون فعالة في شؤون الدفاع.