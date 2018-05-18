العين تتزين بـ200 تصميم فني احتفاء بالشهر الكريم

تزينت شوارع مدينة العين للاحتفاء بشهر رمضان المبارك بما يتناسب وأجواء الشهر الكريم، بتصاميم ولوحات هندسية تتضمن أشكالاً ذات مجسمات مميزة تعكس روح شهر رمضان المبارك، مستمدة من أشكال المساجد والمآذن وزخارف إسلامية وعبارات رمضانية ترمز للشهر الفضيل، وتغلب على هذه التصاميم البساطة وتم تغطية المدينة بأكثر من 200 شكل مضيء، على مسافات تقدر بـ100 كيلومتر.

وأكدت المهندسة ناهد الظاهري، رئيسة فريق زينة شهر رمضان، أن جهود البلدية تأتي في إطار إضفاء روحانية الأجواء الرمضانية على أرجاء المدينة، ولخلق أجواء رمضانية تجعل مدينة العين تتلألأ بأضوائها الزاهية، إضافة إلى الترويج لمدينة العين كوجهة مفضلة خلال شهر رمضان المبارك للمقيمين والزوار، وتشمل زينة شهر رمضان العديد من شوارع المدينة ودواراتها، مثل منطقة المركز الإداري، ومنطقة وسط المدينة، ومداخل المدينة أبوظبي ودبي، الهير-الخزنة، بالإضافة إلى تزيين مبنى البلدية.

وفي هذا الإطار تعاقدت بلدية مدينة العين مع شركة متخصصة لتوفير مواد الزينة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة تركيب مواد الزينة في الشوارع .