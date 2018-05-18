استبدال مفصلي الحوض لمريضة مصابة بخلع

نجح الفريق الطبي في مستشفى الشيخ خليفة العام في عجمان التابع لمدينة خليفة الطبية، في تخفيف معاناة مواطنة في العقد الرابع من العمر كانت تشعر بآلام شديدة في الحوض، مع معاناة شديدة في المشي، وذلك بسبب خلع في مفصلي الحوض أثناء الولادة وأجرى على أثرهما عمليتين منفصلتين ناجحتين لاستبدال كامل المفصلين للحوض تكللتا بالنجاح.

وقال الدكتور جوناتان جلوند استشاري جراحة العظام أنه تم إجراء إطالة لعظمتي المفصلين من خلال الجراحتين لإتمام تبديل المفصلين، وللسماح بمرونة في الحركة وعلاج الإعاقة والضمور الذي حدث للمفصلين، وذلك لوجود ضمور شديد في مفصلي الحوض.

ولفت إلى أن المريضة راجعت المستشفى تشكو من آلام شديدة في مفصلي الحوض بالمضافة إلى صعوبة كبيرة في المشي مما سبب لها معاناة شديدة، حيث راجعت عدة مستشفيات لإنهاء معاناتها دون جدوى إلى أن وصلت إلى مستشفى الشيخ خليفة العام في عجمان وتم إجراء فحوص بالأشعة السينية والرنين المغناطيسي التي كشفت عن وجود ضمور شديد في عظام المفصلين وتم إخطار المريضة بضرورة إجراء العملية لإنهاء معاناتها.

وأشار إلى أن العملية الأولى تمت في ديسمبر الماضي وتم خلالها استبدال مفصل الحوض الأيمن لأن المريضة كانت تشكو بشكل أشد من الجانب الأيمن، وتم من خلالها استبدال المفصل بمفصل صناعي بمقاسات دقيقة واستطاعت المريضة أن تسير على قدمها اليمنى بعد إجراء العلاج الطبيعي. وأضاف إن الجّراح ارتأى تأخير العملية الثانية لاستبدال مفصل الحوض الأيسر بعد تمام تحسن المفصل الأيمن وتمكنها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتم إجراء استبدال للمفصل الأيسر أخيراً، مشيراً إلى أن كلتا العمليتين أعقبها إجراء العلاج الطبيعي.

جراحة متطورة

وأفاد بأن هذه العملية تأتي جزءاً من خطة تعزيز الخدمات العلاجية في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، حيث تعد هذه الجراحة من الجراحات المتطورة التي تتطلب خبرة وكفاءة عاليتين في هذا المجال والتي تم تعزيزها من خلال إجراء العمليات الجراحية المعقدة كاستبدال مفصل الكتف والركبة بالاعتماد على طاقم جراحي متميز ذي خبرة عالية في هذا المجال حيث يجري طاقم المستشفى عملية واحدة أسبوعياً لاستبدال المفاصل بمختلف أنواعها.

وذكر أن العديد من المرضى يعانون من حالات متفاوتة من ضمور في مفصلي الحوض، وتآكل في عظام المفصلين وتستمر معاناتهم مع الآلام وصعوبة في المشي إلى أن تجرى الجراحة حيث يعتبر تبديل المفصل الخيار الوحيد حيث اصبح المستشفى ملاذاً لهؤلاء المرضى لإجراء مثل هذه الجراحة المتطورة وعدم الحاجة للسفر إلى الخارج طلباً للعلاج باعتماده نخبة من الأطباء المتخصصين بالجراحة العظمية مما يوفر للمرضى فرصة الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الطبية العالية.