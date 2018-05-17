انخفاض في درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق ، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح:شمالية غربية - جنوبية غربية / 20 - 35 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 45 كم / ساعة أحياناً خاصة على البحر.

والخليج العربي : مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:47 الثاني عند الساعة 02:52 والجزر الأول عند الساعة 09:12 الثاني عند الساعة 20:33 وبحر عمان: متوسط الموج يضطرب أحياناً.. فيما سيحدث المد الأول عند 12:15 الثاني عند الساعة 23:28، والجزر الأول عند الساعة 18:04 الثاني عند الساعة 06:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 26 65 20

دبي 35 27 65 20

الشارقة 35 25 70 20

عجمان 35 26 75 25

أم القيوين 36 24 70 20

رأس الخيمة 36 24 75 30

الفجيرة 41 29 65 15

العين 38 25 55 15

ليوا 38 24 75 15

الرويس 36 27 65 20

السلع 36 27 65 25

دلما 34 28 70 30

طنب الكبرى 33 27 75 40

طنب الصغرى 33 27 75 40

أبوموسى 33 27 75 40