سفير الدولة يلتقي كبار المسؤولين في البحرين

التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين عدداً من كبار المسؤولين في المنامة.

وزار كلاً من الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، والشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة والدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار ملك البحرين للشؤون الاقتصادية ونبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك لشؤون الإعلام وفائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة. وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل دعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، والعمل على تحقيق الإنجازات في إطار العمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أثمر العديد من مجالات التنمية الخليجية كونها قوة داعمة لمسيرة النهضة.