محمد بن راشد يصدر 8 قرارات لمجلس الوزراء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 8 قرارات لمجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات.

وبشأن مواصفات قياسية إلزامية للدولة، ومواصفات قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي، وإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب، وبشأن زراعة النباتات المحلية وتسويق منتجات تغذية الرضع والأطفال، ومواصفات قياسية للتبغ، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وتفصيلاً أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ويهدف القرار إلى تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية وإعادة تأهيلها وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

ولغايات تحقيق أهداف القرار تتولى السلطة المختصة تشجيع أفراد المجتمع على زراعة النباتات المحلية، والتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتحديد المناطق التي يتم زراعتها بالنباتات المحلية وتسجيل مساحتها، وكذلك تحديد المشاتل الحكومية وغير الحكومية التي يجوز لها إنتاج البذور والشتلات.

وحظرت المادة الـ 6 من قرار مجلس الوزراء أي فعل من شأنه الإضرار بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي للبيئة الطبيعية، ومن ذلك قطع أو اقتلاع أو حرق أو تخريب أي شجرة أو أعشاب محلية، كما يحظر إتلاف أو تدمير أو إلحاق الضرر بالتكوينات الجيولوجية والموائل الطبيعية التي تعد موطناً للنباتات المحلية، وكذلك مخالفة أي من القرارات والإجراءات التي تصدرها أو تحددها السلطة المختصة لحماية الموائل الطبيعية.

وبحسب المادة «7» من القرار يتم توقيع جزاء إداري على المخالف بغرامة قدرها 10 آلاف درهم ومضاعفة الغرامة في حال التكرار على ألا تزيد على 20 ألف درهم.

المؤسسة الاتحادية للشباب

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «17» لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.

وتتولى المؤسسة وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المعنية بالشباب في الدولة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بقطاع الشباب ووضع الخطط والبرامج في مجال تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب واحتضان مواهبهم ووضع المعايير والمتطلبات والشروط لإنشاء المراكز الشبابية في الدولة.

ودعا القرار الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة للتعاون مع المؤسسة وتزويدها بخططها السنوية للفعاليات والمبادرات والأنشطة المعنية بالشباب.

ونص القرار على أن تحل المؤسسة محل الهيئة العامة للرياضة في كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشباب بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الهيئة العامة للرياضة.

مواصفات

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «12» لسنة 2018 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، وتسري أحكامه على المنتج المصنع داخل الدولة والمستورد إليها لغايات طرحه داخل الدولة لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له.

وبحسب القرار فإنه يجب على المزود حسب مقتضى الحال توفيق أوضاع المنتج الموجود لديه قبل سريان أحكام هذا القرار، وذلك على النحو التالي، الحصول على شهادة مطابقة للمنتج الذي لم يطرح في الأسواق خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القرار، توفيق أوضاع المنتج المطروح في الأسواق قبل صدور هذا القرار وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ سريان أحكامه.

وأرفق القرار جدولاً يضم 15 مواصفة بشأن قطع الغيار من بينها نظام الفرامل ومبردات المركبات وحزام الأمان والبطاريات ومرشحات الهواء وأقفال الأبواب والعاكسات الضوئية ونظم الإنذار للحافلات والمركبات التجارية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «13» لسنة 2018، بشأن مواصفات قياسية إلزامية، بشأن المتطلبات الفنية للمركبات ذات الإنتاج المحدود والمتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات.

كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم «16» لسنة 2018، بشأن مواصفة قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي، وتطبق المواصفة القياسية على المركبات التي يتم توريدها للدولة ابتداءً من «موديلات 2021» بنسبة لا تقل 50 % من المركبات وتطبق على جميع المركبات ابتداءً من «موديلات 2024» بنسبة 100%.

وتطبق على جميع المواصفة القياسية على جميع أجهزة الاستقبال المنزلية والمنقولة الأخرى ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2020. كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء القرار رقم «19» لسنة 2018 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم «28» لسنة 2018 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.

تسويق

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «21» لسنة 2018، بشأن تنظيم تسويق المنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال.

ويهدف إلى المساهمة الفعالة في حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية، وذلك من خلال تنظيم نشاطات تسويق وترويج الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال، وتوفير المعلومات الملائمة في هذا المجال حفاظاً على صحتهم.

ونص القرار على أنه يجب أن تتوفر في المعلومات والمواد التثقيفية بكافة أشكالها والتي تتعلق بالمنتج الشروط الآتية: أن تكون جميع المعلومات صحيحة وحديثة أو مثبتة علمياً، ألا تتضمن أي صورة أو عبارة أو رمز أو أي إشارة أو وسيلة تشجع التغذية الصناعية أو استعمال أوعية الإرضاع أو تقلل من أهمية الرضاعة الطبيعية.

ويعد أي تصرف مخالف لهذا البند تصرفاً محظوراً، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية، ويجوز إضافة لغة أخرى شريطة أن يكون محتوى النص مطابقاً لمحتوى النص باللغة العربية.

ووفقاً للقرار تتولى الجهات الصحية المختصة ومنظومة الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار كل وفق صلاحياته، على أن تتضمن تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وتزويد العاملين الصحيين بالمعلومات والإرشادات التي تزيد من كفاءتهم وتسهم في حسن أدائهم لمسؤولياتهم.

180

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم «22» لسنة 2018 بشأن مواصفة قياسية إلزامية لمنتجات التبغ وعنوان المواصفة «التبغ ومنتجاته - الدوخة»، مواصفة قياسية إلزامية التطبيق، ودعا القرار الجهات المعنية لتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 180 يوماً من تاريخ العمل به.

* نظام للرقابة على قطع غيار المركبات ومواصفات إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي

* مؤسسة اتحادية للشباب وقرارات بشأن النباتات المحلية وتسويق أغذية الأطفال