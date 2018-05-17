قائد شرطة رأس الخيمة يؤكد دور الإعلام في دعم مسيرة التنمية

زار اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة «البيان» ظهر أمس وكان في استقباله منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول للصحيفة.

وتأتي زيارة اللواء علي بن علوان لتعزيز التعاون الاستراتيجي والإعلامي بين شرطة رأس الخيمة و«البيان» ودعم جهود الجانبين المتسقة صفاً واحداً في خدمة الوطن، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المشتركة في الجوانب الإعلامية، وآليات التعاون المقترحة.

تعاون استراتيجي

وعبر اللواء علي بن علوان القائد العام لشرطة رأس الخيمة عن أهمية هذا اللقاء ومشاركته الزملاء في «البيان» احتفالهم بمناسبة مرور 38 عاماً على تأسيس الصحيفة التي حرصت دائماً على إثراء قرائها بصفة يومية بالجديد والمتنوع والمتميز بمصداقية وحرفية، مشيراً إلى تطلعاته إلى أن تحقق هذه الزيارة أهدافها في تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضاف إن الصحافة ينتظرها مستقبل مشرق إذا استشرفت المستقبل وبادرت مسرعة لتحويل التحديات إلى فرص، فالصحافة مهنة لن تموت وتندثر بل هي في عز ازدهارها وتوسع تأثيرها ونمو فرصها التجارية وهذا ما جعلها مطلباً يومياً لكل متتبع للأحداث، ولا بد من أن تكون من منبر صادق وأمين.

وأكد بن علوان على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الإعلامي يعد شريكاً حيوياً لمختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة، نظراً لكونه يعد قناة حيوية ليس فقط لنقل الأخبار والتقارير والتحليلات، وإنما أيضاً من خلال دعم الجهود المبذولة في تعزيز وعي المواطنين والمقيمين وتحفيزهم على لعب دور إيجابي يخدم الأهداف الوطنية في مختلف المجالات.

وأشار إلى نجاح شرطة رأس الخيمة في استحداث العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية ساهم في تحقيق نتائج إيجابية ومنها على سبيل المثال ارتفاع مؤشر الشعور بالأمان في الإمارة خلال العام 2017 إلى نسبة 99.7%، كما حصلت شرطة الإمارة على لقب أفضل جهة أمنية على مستوى الدولة في إطار جوائزة وزير الداخلية للتميز.

وتطرق بن علوان إلى منجزات نظام مشروع حماية كأهم مشروع تقني في كشف الجرائم المجهولة إلى جانب الحوادث المرورية، وتعزيز الكفاءة والجاهزية للاستجابة للحالات الطارئة في المهام الخاصة والجناح الجوي. فضلاً عن تطوير منظومة السعادة وثقافة الابتكار في بيئة الشرطة، وإعادة تأهيل المؤسسات العقابية والإصلاحية وتطوير مراكز إسعاد المتعاملين.

تعزيز التواصل

من جهتها، عبرت منى بوسمرة عن سعادتها بالزيارة الأولى لقائد عام الشرطة برأس الخيمة إلى الصحيفة، التي تأتي في إطار التكامل الأمني بين شرطة رأس الخيمة و«البيان» والتي تعدها نموذجاً للعلاقات المشتركة المميزة بين الجانبين.

وأوضحت بوسمرة أن مجالات التعاون مشتركة ومتنوعة وكان من ثمارها عدد من الشراكات. مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز التواصل بين وسائل الإعلام المحلية، لمواكبة الحراك الحكومي في مختلف قطاعات التنمية، وفي الوقت ذاته تعضيد الدور الذي يضطلع به القطاع الصحفي بصفة خاصة في تحري الدقة والصدق في نشر الأحداث والفعاليات الأمنية. بالإضافة عن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والقيادات الشرطية لتعزيز الأمن والأمان.

وقدمت رئيسة التحرير المسؤول نسخة من العدد الأول للصحيفة هدية للقائد العام، بعدها تجول الوفد على أقسام الجريدة وأبدوا إعجابهم بما وصلت إليه «البيان» من تقدم مهني مشرف للصحافة الإماراتية.

وضم الوفد المرافق لقائد عام الشرطة كلاً من العميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمستشار سيف الشفيري خبير التميز والأداء المؤسسي، والمقدم مروان عبدالله جكة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.

حضر اللقاء طالب شاهين مدير التحرير للشؤون المحلية، وإبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية، وأحمد الحوري مدير التحرير للشؤون الرياضية، وموزة فكري مدير تحرير الإعلام الرقمي، وناصر المنصوري رئيس قسم التصوير، وناهد النقبي نائب رئيس قسم دعم المحتوى.