بلدية أبوظبي تخفض أسعار 45 سلعة وتوفر 500 سلة للأسر المتعففة

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أنها وتفاعلاً مع «عام زايد» عام البركة والعطاء، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تم تخفيض أسعار 45 سلعة من السلع الغذائية المدعومة في مراكزها الرئيسة وفي منافذ البيع في جمعية أبوظبي التعاونية، والتي يصل عددها الإجمالي إلى 111 سلعة بأحجام وأنواع مختلفة، مشيرة إلى أن جميع أسعار السلع المعلنة نهائية وتشمل الضريبة المضافة.

وضمن حزمة المبادرات التي أطلقتها بلدية مدينة أبوظبي لعام زايد تم إطلاق مبادرة مير الخير وذلك بالتعاون مع مكتب وزارة تنمية المجتمع بمدينة بني ياس، وبالتعاون مع الشركات الموردة، حيث تهدف المبادرة إلى توفير 500 سلة رمضانية للأسر المتعففة التي تندرج ضمن الأسر التي يدعمها مكتب الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود البلدية المتواصلة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتوسيع خارطة الأعمال والمشاركة المجتمعية، كما بلغ عدد الأسر الحاصلة على بطاقة صرف سلع غذائية مدعومة 57557 أسرة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

تنسيق

وأوضحت البلدية أنها على أهبة الاستعداد لاستقبال المواطنين الكرام في مركزي خدمات السلع الغذائية في كل من: المرور، والمصفح، بالإضافة إلى المنافذ الموجودة في فروع جمعية أبوظبي التعاونية والتي تشمل: المرور، مكاني مول الشامخة، أبوظبي مول، الميناء، الشهامة، بني ياس.

ونوهت البلدية بأنها ومن منطلق الحرص على توفير جميع متطلبات واحتياجات المواطنين تم التنسيق مع الشركات الموردة وتوريد الكميات التي تغطي احتياجات المتعاملين في المراكز التابعة لبلدية مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى تعزيز فريق العمل المكلف بتقديم الخدمات المطلوبة إلى المتعاملين، أما بالنسبة لفروع الجمعية فإن إدارة جمعية أبوظبي التعاونية تقوم بمتابعة التوريدات لتوفير الكميات للمواطنين عند الطلب، حيث تتم عملية التوريد بشكل شبه يومي إلى منافذ الخدمة المنتشرة في فروع الجمعية.

وبشأن أوقات دوام مراكز السلع الغذائية خلال رمضان أشارت البلدية إلى أن مواعيد العمل ستكون خلال شهر رمضان بالنسبة لمراكز الخدمة التابعة للبلدية في المرور والمصفح وفقاً لساعات العمل الرسمية التي سيتم تحديدها حكومياً، ومواعيد العمل لمنافذ البيع في فروع الجمعيات فإنه يتوافق مع ساعات العمل المعتمدة بالجمعية ذاتها.

وضمن هذا الإطار قامت البلدية بتوفير قائمة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية التي تساهم في توفير متطلبات المواطنين خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام وحرصاً منها على تنويع قائمة المنتجات بمراكزها، قامت بإدراج بعض المنتجات الجديدة بهدف توفير أكبر عدد من السلع الأساسية للمواطنين.

تنوع

وعلى صعيد تنويع قنوات الخدمة وتسهيلاً على عملائها وبعد الإقبال الذي شهدته خدمة الشراء عن طريق الموقع الإلكتروني قامت بلدية مدينة أبوظبي بإطلاق خدمة الشراء من خلال تطبيقات الهاتف المتحرك، والتي تتيح للمتعاملين اختيار المواد المطلوب شراؤها وتحديد المستودع لاستلام المواد بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني.