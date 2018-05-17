أمطار متوسطة على مناطق الدولة

هطلت أمس أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة.

وشهدت إمارة رأس الخيمة أمس أمطاراً متوسطة على معظم المناطق، وساهمت الأمطار في تحسين درجات الحرارة والحد من الأجواء الترابية التي سادت الإمارة اليومين الماضيين.

وكانت شرطة رأس الخيمة، قد حذرت قائدي المركبات ومستخدمي الطرق بالإمارة، بضرورة التعامل بحذر مع ظروف الطقس الطارئة التي تشهدها الإمارة، ولم يتم تسجيل حوادث خطرة نتيجة هطول الأمطار.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من الأهالي خلال سقوط الأمطار.

وقال خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، إن حركة رحلات الصيد اليومية لم تتأثر في موانئ الإمارة بالرياح والأمطار التي هطلت أمس.