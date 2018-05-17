صندوق الزكاة يقدّم 75 مليون درهم لـ4757 مستفيداً

تصدّرت المواطنات المتزوجات من أجانب المرتبة الأولى من المستفيدين من أموال الزكاة التي قدمها صندوق الزكاة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفئات الأخرى المستحقة، حيث بلغ إجمالي المستفيدات من أموال الزكاة 458 سيدة، فيما بلغت قيمة المساعدات التي قدمت لهن 20 مليون درهم.

ووفقاً لتقرير صندوق الزكاة عن أبرز المصروفات لهذا العام، فقد بلغ إجمالي المستفيدين من أموال الزكاة 4757 مستفيداً بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليون درهم، شملت كلاً من: أسر السجناء والمؤلفة قلوبهم والمرضى والعاطلين عن العمل والأيتام والمطلقات والمسنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى الطلبة الجامعيين والمواطنات المتزوجات بأجانب وطلبة المدارس وضعاف الدخل.

وجاءت فئة المطلقات التي شملتها مساعدات أموال الزكاة، إذ بلغ عددهن 318 سيدة، وبلغت قيمة المساعدات نحو 12 مليون درهم، تلتها فئة ضعاف الدخل بقيمة 10 ملايين و585 ألف درهم، استفاد منها 286 شخصاً، ثم فئة طلبة المدارس بقيمة 8 ملايين و324 ألف درهم، واستفاد منها 1681 طالباً.

مصاريف شرعية

وتصل أموال الصندوق إلى المستحقين والمسجلين في صندوق الزكاة وفقاً للمصارف الشرعية التي حددها الله عز وجل في كتابه العزيز، ويتميز الصندوق بوجود لوائح خاصة بصرف الزكاة وفق للمصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، ووجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة الشرعية تراقب عمليات صرف أموال الزكاة، وفقاً للمصارف الشرعية.

ووجود لجنة صرف مكونة من أعضاء من داخل الصندوق وخارجه لضمان المصداقية والشفافية مختصة بالبت في الحالات المتقدمة لطلب الزكاة بعد دراستها من الإدارة المختصة، ووضع سياسات الصرف، إضافة إلى وجود برامج إلكترونية لحجز المواعيد واستقبال الطلبات ودراستها واعتمادها وتسليم المساعدة للمستحق للزكاة، ووجود إدارة مختصة بتسلُّم طلبات الزكاة ودراستها وفق لائحة مستحقي الزكاة وسياسات الصرف في الصندوق.

وحقق الصندوق قفزات مهمة تتماشى مع التقدم التقني، وبما يسهل على المزكيين توصيل زكاتهم بأيسر الوسائل وبشكل آمن، من خلال توفير نحو 32 قناة ووسيلة ورابطاً لدفع الزكاة تنوعت ما بين القنوات التقليدية والإلكترونية والذكية حيث يسعى حالياً لزيادة هذه القنوات.

قنوات

ويعمل الصندوق على توفير أفضل قنوات التحصيل للجمهور، كما يستفيد من التطور التقني ليتمكن من الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، لتقديم الخيارات المتنوعة لهم، لأداء وحساب الزكاة، وهو ما انعكس على التوسع في الخدمات المقدمة للمزكين.

كما حقق خطوات ريادية في تطوير قنوات التحصيل، وبدأ الصندوق تقديم خدماته التقليدية خلال المرحلة الأولى من الإنشاء، ثم نجح في ابتكار خدمات للمزكين، تتناسب وتتماشى مع التطور التقني، حيث قدم خدمات ذكية للتيسير على المزكين، كما طوّر الصندوق من خدماته الإلكترونية، بلغت حتى الآن 16 خدمة إلكترونية، بإجمالي 32 قناة تحصيل للزكاة.

ويستطيع المزكي أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق وباستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً يمكن دفع الزكاة إلكترونياً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، ويتم بالبطاقة الائتمانية في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وبوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية.

والبوابة الرسمية لحكومة دبي، إلى جانب دفع الزكاة من خلال المحصل الإلكتروني. كما يمكن دفع الزكاة عبر التطبيقات الذكية والهاتف المحمول والرسائل النصية والموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة والصرافات الآلية وبوابات الحكومات الإلكترونية في الدولة وخدمات البنوك الإلكترونية، إضافة إلى مركز خدمات المزكين على مدار 24 ساعة.