الأميرة هيا تهنّئ الإعلامي البريطاني بن فوجل

ضمن مبادرة كل شيء ممكن، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في إطار دعم سموها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نجح الإعلامي البريطاني بن فوجل، الداعم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

في تسلّق قمة إيفرست، أعلى قمم العالم، في إنجاز ينسجم مع جوهر المبادرة التي أطلقتها سموها، في رسالة مفادها أن المستحيل مجرد وهم إذا ما توافرت الإرادة الصادقة.

وهنّأت سمو الأميرة هيا بنت الحسين الإعلامي بن فوجل على الإنجاز الذي حققه ليثبت للعالم أن «كل شيء ممكن» إذا ما توافرت الرغبة والإرادة، مشيدةً سموها بتصميمه على تحقيق حلم حياته في رحلة استطاع خلالها التعرف على مجموعة مميزة من الأصدقاء، واستكشاف حقائق جديدة في بلدان العالم المختلفة، كي يثبت أن الإصرار والعزيمة هما السبيل لتحقيق ما نعتقد أنه مستحيل.

امتنان

وعقب نجاحه فجر أمس في تسلّق القمة التي مثلت دوماً شغفاً وهدفاً سعى إلى تحقيقه الكثير من المغامرين، توجّه بن فوجل بخالص الشكر لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، معرباً عن بالغ امتنانه للدعم الكبير الذي شملت به سموها رحلته لتسلق قمة إيفرست، وبالأهداف النبيلة لمبادرة «كل شيء ممكن» التي استطاع من خلالها إلقاء الضوء على المجهودات الهادفة للحفاظ على البيئة.

وقال فوجل: «كان تسلق قمة إيفرست رحلة استثنائية حققت خلالها حلماً يراودني منذ الطفولة. خالص الشكر وبالغ الامتنان لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، كما أود الإشارة إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم أسرتي ومساندة مدربي في رحلة التسلق «كنتون كول»، واللاعبة الأولمبية فيكتوريا بندلتون».

وانطلاقاً من دوره الجديد الداعم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حرص «بن فوجل» على أن تتسم رحلة التسلق بالمعايير الأخلاقية المتعارف عليها مع شعور كامل بالمسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة، وقال: «إن دوري مع الأمم المتحدة مكّنني من الاحتفاء بجمال الطبيعة والبرية وإبراز هذا الجمال للعالم، فهدفي يتركز على إعلاء الأصوات المطالبة بالحفاظ على الحياة البريّة وصونها قبل أن نخسرها جميعاً».

ومن جانبه عبّر مايك آدمسون، المدير التنفيذي للصليب الأحمر البريطاني، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه بن فوجل بتسلق قمة إيفرست، وقال: «أتوجه بالتهنئة باسم كافة العاملين في الصليب الأحمر البريطاني إلى «بن»، متمنين له كل النجاح والتوفيق».