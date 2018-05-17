شرطة دبي تحذّر من السرعة والانشغال بغير الطريق

أكد اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي أنه تم تسجيل وفاة 6 أشخاص في شهر رمضان من العام الماضي، وتبين أن الأسباب ترجع إلى وفاة شخص بسبب الانحراف المفاجئ و3 أشخاص توفوا دهساً وحادث رجوع للخلف، منوهاً بأن السرعة الزائدة المقترنة بالانشغال بغير الطريق تزيد من احتمالية وقوع الحوادث البليغة.

وقال اللواء الزفين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لإطلاق حملة «رمضان أمان بلا حوادث»، بحضور العقيد جمعة سويدان مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة وعدد من الضباط والإعلاميين، إن العام الماضي شهد انخفاضاً في الوفيات المرورية خلال شهر رمضان الماضي مقارنة بعام 2016 الذي سجل وفاة 20 شخصاً خلال شهر رمضان، موضحاً أن وفيات العام الماضي بلغت 148 وفاة ونسبة وفيات شهر رمضان من العام نفسه سجلت 4 %.

وأشار إلى أن أبرز أسباب وقوع الحوادث بشكل عام السرعة والانشغال بغير الطريق والانحراف المفاجئ.