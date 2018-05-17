ولي عهد عجمان يترأس اجتماع «تنسيق العمل الخيري»

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري بديوان الحاكم اجتماع المجلس بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي نائب رئيس المجلس والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي ومريم المعمري الأمين العام وأعضاء المجلس.

ووجه سموه خلال الاجتماع بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الخيرية في إمارة عجمان وتحديد المسؤوليات ما بين المجلس والجمعيات الخيرية وإعداد الآليات والتنظيمات والخطط التطويرية والعمل على نظام إلكتروني موحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

واستعرضت مريم المعمري الأمين العام للمجلس التقرير العام للعمل الخيري لعام 2017 بتكلفة تفوق 300 مليون درهم تضمنت إجمالي المصروفات للمشاريع داخل وخارج الدولة والتي نظمتها الجهات والمؤسسات الخيرية في مختلف مجالات الدعم والمساعدات الإنسانية والمشاريع الخيرية.

مصالح

واستمع رئيس المجلس والأعضاء خلال الاجتماع إلى نبذة حول نظام «بوابة الخير» وهو نظام إلكتروني موحد يهدف إلى جمع بيانات مؤسسات العمل الخيري في إمارة عجمان تحت مظلة واحدة لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بينهم بما يخدم المصلحة العامة .

كما يتيح النظام للمجلس إمكانية المتابعة والتحكم من خلال توجيه الحالات والمساعدات حسب التخصص والوصول إلى بوابة واحدة لتلقي المساعدات ومن ثم توجيهها حسب الاختصاص وسيساهم في تمكين مجلس تنسيق العمل الخيري من الحصول على تقارير تفصيلية دقيقة عن سير العمل الخيري في الإمارة والدول والمناطق التي تصرف فيها المساعدات.

نقاش

وناقش رئيس وأعضاء مجلس تنسيق العمل الخيري العديد من الأفكار والمقترحات التي تساهم في دعم الفئات المستفيدة وتعزز الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية في الإمارة.

واطلع الاجتماع في ختام أعماله على اللائحة التنفيذية لمجلس تنسيق العمل الخيري والتي سيتم إصدار قرار بشأنها قريباً.