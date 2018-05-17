حاكم عجمان يفتتح جامع شيخة بنت سعيد النعيمي

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان - صلاة الظهر أمس - في جامع الشيخة شيخة بنت سعيد النعيمي بمنطقة الراشدية 3 إيذاناً بافتتاحه والذي يتسع لـ600 مصل ويضم مصلى علوياً ومصلى للنساء وتم تصميمه بطريقة نموذجية وحديثة مستوحاة من الطراز الإسلامي ومتوافقة مع التطور العمراني في الإمارة.

واستمع سموه فور وصوله - وقبل أن يحين موعد الصلاة - من المسؤولين لشرح واف حول التصاميم التي روعيت في بناء الجامع والمرافق والخدمات التي ألحقت به.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالرعاية التي تحظى بها المساجد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وأعرب سموه عن سعادته وسروره وتقديره لإقبال المواطنين على بناء المساجد..

مثنياً على جهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لرعاية هذه المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم. وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان.

وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان ويوسف النعيمي مدير التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين وجموع المصلين.وثمن عبيد حمد الزعابي الدعم الكبير الذي تحظى به مساجد إمارة عجمان من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي..

مؤكداً أن الهيئة تولي عناية كبيرة بالمساجد من خلال المتابعة المستمرة لتشييدها وفق أحدث النماذج المعمارية المتوافقة مع البيئة المحلية مع تزويدها بأفضل أنظمة الإضاءة والتقنية الصوتية وفرشها بأجود أنواع السجاد مع مراعاة احتياجات المصلين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.