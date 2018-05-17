«أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مشروع الوحدات السكنية والبنية التحتية بالبحرين

شارك صندوق أبوظبي للتنمية، أول من أمس، في حفل افتتاح مشروع الوحدات السكنية والبنية التحتية بالمدينة الشمالية في البحرين، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في المملكة، ويسهم الصندوق بتنفيذها بكلفة إجمالية تبلغ 2.6 مليار درهم ( 700 مليون دولار ).

وافتتح المشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.

والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وباسم بن يعقوب، وزير الإسكان البحريني، وخليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البحرينية.

دعم

ويأتي تمويل مشروع الوحدات السكنية والبنية التحتية بالمدينة الشمالية في البحرين ضمن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة للبحرين المقدمة عام 2013، التي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي، البالغ قيمتها 9.175 مليارات درهم ( 2.5 مليار دولار)

ويتضمن المشروع بناء 2694 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، وتطوير مشاريع البنية الأساسية الخاصة بها، بما في ذلك شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.

ويشكل المشروع إضافة نوعية في القطاع الإسكاني، حيث يتم إنشاؤه وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تلبي احتياجات المواطن البحريني.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الصندوق حرص على العمل سوياً مع الحكومة البحرينية خلال السنوات الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع وتعزز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.

وأشار إلى التزام صندوق أبوظبي للتنمية بالاستمرار في نهج التعاون البنّاء مع الحكومة البحرينية، والمضي قُدماً في تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية، لافتاً إلى أن المشاريع التي يمولها الصندوق في البحرين تتركز على قطاعات البنية التحتية الأساسية، وتحديداً قطاعات الإسكان والمياه والصحة والنقل والمواصلات لتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.

تقدير

من جانبه ثمّن المهندس باسم بن يعقوب، وزير الإسكان البحريني، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية، في دعم الخطط وبرامج التنمية للحكومة البحرينية، مشيراً إلى أن مشروع الوحدات السكنية في المدينة الشمالية سيسهم في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية.

وأضاف أن المدينة الشمالية تعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تقوم وزارة الإسكان ببنائها في الوقت الحالي، إذ تعد أكبرها من ناحية المساحة وعدد المساكن، لتبلغ بذلك الطاقة الاستيعابية للمدينة حين اكتمالها نحو 100 ألف نسمة.

وأشار إلى أن المدينة، تماشياً مع رؤية الوزارة في توفير البيئة السكنية اللائقة لمواطنيها الكرام، تشتمل على عدد من المرافق الخدمية التابعة إليها، التي من شأنها أن تخدم قاطنيها، المتمثلة في الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن الخدمات العامة وخدمات المواصلات والطرق والبنية التحتية.

وتبلغ مساحة المدينة نحو 740 هكتاراً، ويشمل المشروع الأعمال الإنشائية والبنية التحتية وتشييد الطرق وإنشاء جسرين مخصصين للمشاة والسيارات، فضلاً عن توفير خدمات الصرف الصحي بالمدينة.

1974

بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي في البحرين منذ عام 1974، ويعمل بالتعاون مع الحكومة البحرينية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة للبحرين نحو 10.5 مليارات درهم، غطت 26 مشروع تنمية في أهم القطاعات الحيوية التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.