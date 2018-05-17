317 أسرة مواطنة تقدّم مليون وجبة في رمضان

تبدأ مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، اليوم، تنفيذ مشروع إفطار صائم للعام الجاري، بتوزيع 951 ألف وجبة رمضانية خلال الشهر الفضيل، بواقع 31 ألف و700 وجبة يومياً، في 105 مواقع توزيع، تغطي مناطق الدولة كافة.

والتي ستوزع في المناطق الصناعية المختلفة الخاصة بالعمال والمساجد، وبالقرب من الأسواق العامة. ويأتي هذا المشروع الموسمي، الذي يعد من أهم المشاريع على الساحة المحلية، تأكيداًَ لرسالة المؤسسة التي تنتهجها، سعياً لدعم ومساندة الفئات الضعيفة، من خلال تأمين وجبات غذائية رمضانية عالية الجودة مجاناً.

ومن دون تفرقة بين المستفيدين. وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن مشاريع مؤسسة خليفة الإنسانية في رمضان، تجسد قيماً ومبادئ إنسانية تحض على البذل والعطاء، واستمرت هذه القيم طيلة العشر سنوات الماضية، وأثمرت عن توزيع أكثر من 24.5 مليون وجبة رمضانية.

واستفادت من المشروع أكثر من أربعة آلاف أسرة مواطنة. وأوضح أن المؤسسة أنهت التعاقد مع 317 أسر مواطنة، لإعداد وتجهيز الوجبات الرمضانية لمشروع «إفطار صائم»، وكذلك تم الانتهاء من جميع الخدمات اللوجستية، وتأمين قنوات التواصل بين الأسر المواطنة والمنسقين والمشرفين على المشروع.

وأقيمت نقاط توزيع الوجبات الرمضانية في المواقع التي تتميز بالكثافة السكانية العالية، وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود، مثل المناطق الصناعية التي يوجد فيها العمال، وبالقرب من الأسواق العامة في كافة أنحاء الدولة.

أبوظبي

في أبوظبي، أنهت 60 أسرة مواطنة، كامل استعدادها لإعداد وتجهيز 6000 وجبة رمضانية يومياً، لتوزيعها في النقاط التالية: مسجد الفتح «خلف بنك دبي الإسلامي»، ومسجد هامل الغيث «سوق الذهب»، ومسجد عمير بن يوسف، ومسجد سرور بن محمد في الزعفرانه، وفي مصفح إم 35 قرب الصخرة للصناعات الإسمنتية.

ومسجد عبد الله بن مسعود «بجانب سفير مول»، وفي الختم جامع عمرو بن عنسبة، وفي الخزنة مسجد عقبة بن وهب، وفي منطقة مصلى العيد وقرب الوثبة للكهرباء في مصفح إم 12، ومقابل جمعية بني ياس ومسجد السويدي «خلف جمعية بني ياس» في الشهامة، ومستشفى المفرق، ومسجد الدعوة ومسجد الشيخ زايد بن سلطان في الباهية.

ومنطقة السمحة «مدخل المزارع»، ومسجد أبو أيوب الأنصاري «خليفة أ»، ومسجد السويدي «خلف جمعية بني ياس» بالشهامة، ومقابل محطة أجرة العين، وفي مصفح الشعبية، مسجد آمنة الظاهري ومسجد فاطمة بنت عبد الرحمن.

وفي مدينة العين، تعاقدت المؤسسة مع 48 أسرة مواطنة، لإعداد وتجهيز 4800 وجبة يومياً، وتوزيعها على نقاط التوزيع التالية: السوق المركزي والهير وسويحان والبوادي مول والقوع وصناعية العين واليحر وعود التوبة وصناعية هيلي وقصر الروضة. أما في منطقة الظفرة وضواحيها، فتم التعاقد مع 32 أسرة مواطنة، من أجل إعداد 3200 وجبة يومياً طيلة الشهر الكريم.

وتوزع في النقاط التالية: مسجد الصناعية في مدينة زايد، وسكن الدفاع، وسكن غابات بينونة، ومسجد مريم الفلاحي في ليوا، ومسجد المهاجرين في المرفأ، وغابات بينونة في غياثي، وجامع عكرمة بن أبي جهل، ومسجد مصعب بن عمير في السلع، ومنفذ الخروج في الغويفات السلع، ومسجد أبو العلاء الحضرمي في دلما، ومدخل المزارع في دلما.

دبي والشارقة

وبلغ عدد الأسر المواطنة المشاركة في دبي، 34 أسرة تقوم بتجهز 3400 وجبة يومياً، توزع في مجمع دبي للاستثمار، سكن العمال في بلدية دبي، ومسجد الراشدية الكبير، والسوق الصيني، ومسجد يوسف باقر في هور العنز، ومسجد القاز شارع الرقة، ومسجد موزة مطر في القوز، ومسجد الديوان في بر دبي، ومسجد جمعية الاتحاد في الطوار.

وفي إمارة الشارقة، تعاقدت المؤسسة مع 24 أسرة مواطنة لتجهيز 2400 وجبة يومياً، وتوزع الأماكن التالية: مصنع الإسمنت «الصجعة»، ومسجد سلطان العويس، وفي المنطقة الحرة بالحمرية، ومسجد المقبرة ومصنع الألمنيوم، وفي الرولة، ومسجد خان صاحب، ومسجد عثمان بن عفان.

عجمان

وبلغ عدد الأسر في عجمان 36 أسرة مواطنة، تعمل على إعداد 3600 وجبة يومياً، وتوزيعها على المواقع التالية: سكن عمال البلدية في الصناعية الجديدة، ومسجد المقبرة بالجرف، وجامع سالم بن عبد الله بن عمر بالمنامة، ومسجد السويدي في النعيمية.

ومسجد عائشة بنت عاصب في المويهات، والجامع الكبير في مصفوت، ومسجد أبو منارتين في مشيرف، ومسجد الشيخ زايد في الجرف، ومسجد الكمالي في الرميلة، ودوار الميناء في ليوارة، ومسجد الشعالي الجديد في شارع الشيخ زايد.

أم القيوين ورأس الخيمة

وفي أم القيوين، بلغ عدد الأسر المواطنة، 9 أسر تقوم بإعداد 900 وجبة يومياً، في المواقع التالية: مسجد الجابري في الصناعية، ومنطقة البلاد والمنطقة القديمة. وقد بلغ عدد الأسر المواطنة في رأس الخيمة، 34 أسرة لإعداد 3400 وجبة يومياً، وتوزيعها في المناطق التالية: الجزيرة الحمراء ومسجد سوق السمك .

ومسجد ابن تيمية وجامع الجير في شعم، ومسجد الشيخ خليفة بن زايد بالرمس ومسجد دائرة الأشغال في القصيدات ومسجد الهدى ومسجد عبد الله بن عباس في خور خوير وجامع الشيخ راشد بن سعيد بشارع النخيل، ومسجد السوق المعيريض ومسجد القطري في جلفار، ومسجد المطافي ومسجد محمد بن زايد في الحيل، ومسجد خديجة الشامسي في جلفار ومسجد الكويتي في أذن.

الفجيرة

أما في الفجيرة، فقد تم التعاقد مع 30 أسرة مواطنة، لإعداد 3000 وجبة يومياً، وتوزيعها على المواقع التالية: في مسافي بجانب مستشفى مسافي، ومسجد زيد بن الخطاب في قدفع، والصناعية في دبا الفجيرة، والعكامية في دبا الفجيرة، ومربح بجانب البحرية، وكورنيش الفجيرة، والصناعية في البدية، والمركز الصحي في مربح، وبجانب قاعة البستان وبلدية دبا الفجيرة.

وفي خورفكان وكلباء، تم التعاقد مع 10 أسر مواطنة، لإعداد ألف وجبة يومياً، توزع في مسجد شرق وسكن البلدية والمحطة ومسجد الخبة.

إشراف

يشرف على المشروع عدد من الجهات، لضمان وصول سلامة الوجبات وصلاحيتها إلى الصائمين، ومن هذه الجهات، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في أبوظبي، وعدد من الجهات الصحية في المناطق الشمالية، إضافة إلى دور الدفاع المدني في توفير معدات السلامة وطفايات الحرائق للأسر التي تنفذ المشروع، مع تنفيذ محاضرات توعية للأسر حول السلامة والوقاية من الحرائق ومختلف الحوادث.