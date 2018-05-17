نيابة دبي تجهّز وجبات إفطار لـ 3000 صائم

تنظّم النيابة العامة بدبي، في إطار برنامجها السنوي للأنشطة الرمضانية، وتزامناً مع احتفاء الدولة بعام زايد، عدة مبادرات وأنشطة تستهدف موظفي الدائرة وفئات مختلفة من المجتمع، حيث ستنطلق مع بداية شهر رمضان الكريم.

وجاء من أبرز الأنشطة الخارجية التي ستقام يومياً في الشهر الفضيل، مشروع «من خير زايد»، القائم على تجهيز وجبات إفطار لعدد 3 آلاف صائم، وتوزيع المير الرمضاني للفئات المحتاجة والعمال، كما ستنظم رحلة مدفوعة التكاليف إلى بيت الله لأداء عمرة رمضان لموظفي نيابة دبي، فضلاً عن مسابقة القرآن الكريم السنوية في إطار تعزيز القيم الدينية والأجواء الروحانية، كما ستستضيف النيابة العامة عدداً من كبار الشيوخ وعلماء الدين لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية وإضفاء المزيد من النفحات الإيمانية في الأيام المباركة.