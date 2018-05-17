2000 أسرة تستفيد من مير «خيرية الشارقة»

انتهت فرق جمعية الشارقة الخيرية من توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة والمستحقين بما يساعدهم في شهر رمضان، وجاء على شكل كوبونات شرائية، حتى تستطيع الأسر اختيار ما يناسبها من مواد تموينية رئيسة، وغيرها خلال الشهر الفضيل، وبلغت قيمة المير الرمضاني الذي استفادت منه 2000 أسرة من مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، نحو مليوني درهم، حيث يمكن للأسرة المستفيدة أن تشتري احتياجاتها الرمضانية بهذه الكوبونات من جمعية الشارقة التعاونية ومنافذ عدد من الجهات الأخرى المتعاونة.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، يعد المير الرمضاني من أهم عناوين الحملة الرمضانية، خصوصاً أنه يسبق حلول الشهر الفضيل بفترة قصيرة، حيث تستمر عملية توزيع المير الرمضاني على شكل كوبونات شرائية من جمعية الشارقة التعاونية، حتى اليوم الأخير الذي يسبق رمضان، بما يسهم في إدخال الفرحة على قلوب الأسر المحتاجة والمتعففة، ويتميز المير الرمضاني هذا العام بتزامنه مع عام زايد، مرور مائة عام على ميلاد مؤسس الإمارات.