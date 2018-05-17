هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة تطلق «مائدة التسامح»

أطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة مشروع الإفطار الرمضاني تحت عنوان «مائدة التسامح».

وأوضح الدكتور سيف الغيص، المدير التنفيذي للهيئة، أن هذا المشروع يعد أحد الفعاليات المجتمعية للهيئة، حيث يستهدف فئة عمال صيادي الأسماك بالإمارة، من خلال توفير وجباب إفطار يومياً للعمال في كل من ميناء رأس الخيمة والمعيريض والجزيرة الحمراء، وتعد هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة أول جهة حكومية محلية تنظم إفطاراً يومياً لقطاع عريض من متعامليها طوال الشهر الفضيل.

وأكد أن هذا المشروع يجسّد قيماً ومبادئ إنسانية راسخة في ديننا الحنيف تحضّ على البذل والعطاء في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى حرص الهيئة على إسعاد جميع الفئات من متعامليها، وذلك بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تدعم علاقات التواصل معهم، حيث إن هذه المبادرة تأتي ترسيخاً لمبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع بمختلف جنسياتهم.