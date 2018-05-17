«دار البر» تهنئ القيادة وشعب الإمارات بالشهر الفضيل

رفعت جمعية دار البر أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات ومؤسساتها وأبناء الشعب الإماراتي الطيب الأصيل والمقيمين على أرض الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، أن الشهر الفضيل فرصة نموذجية لتجديد البيعة والولاء لقيادتنا الرشيدة، وترسيخ العهد والانتماء لدولتنا ووطننا المبارك، في ظل قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، الذي يأمرنا بطاعة أولي الأمر.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية: إن رمضان يأتي كل عام وهو يحمل حزمة متكاملة من القيم الدينية والخيرية والإنسانية والعملية والتنموية، من بينها قيم مساعدة الفقراء والمساكن والمحتاجين، ودعم الشرائح المجتمعية الضعيفة.