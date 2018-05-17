الاحتفاء بالذكرى 13 لتأسيس «برست فرندز»

Ⅶ دبي - البيان

احتفلت مؤسسة الجليلة، أمس، بالذكرى السنوية الـ13 لتأسيس «برست فرندز»، ضمن خطوة تؤكد الأثر الفاعل للبرامج المحلية في تعزيز الوعي بمرض سرطان الثدي في الإمارات.

وقالت الدكتــورة حورية كاظم رئيس ومؤسس «برست فرندز»: نعــــتز بتحقيق هذا الإنجـــاز، ويسعدنا تكريم الناجين والتمعن بالأثر الذي أحدثته برست فرندز للنساء في الإمارات. فقد تحسن الوعي بالمرض بشكل ملموس منذ عام 2005، وذلك بفضل دعم المناصرين المؤثرين والمجتمع الذي يسهم في ترويج وإدارة حملات تسلط الضوء على أهمـــية التشخيص المبكر طوال العام.

وتابعت: نود الاحتفال بهذه الذكرى من خلال إيصال رسالة أمل حول إمكانية التغلب على المرض، وأن هناك حياة بعد الإصابة بالسرطان، ونهدف من خلال الأبحاث المتطورة إلى تحقيق نتائج ملموسة لإحداث تحول على مستقبل صحة المرأة.

بدورها قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس أمناء المؤسسة: يسرنا الاحتفال بهذا الإنجاز مع برست فرندز التي تمكنت خلال السنوات الـ13 السابقة من التأكيد على مكانتها كمنارة أمل لمرضى سرطان الثدي في الإمارات.