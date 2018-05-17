استعدادات مكثفة للشهر الفضيل في رأس الخيمة

أكّدت بلدية رأس الخيمة استعداد فرق العمل البيطري والتفتيش لاستقبال المتعاملين خلال شهر رمضان المبارك، داخل أسواق الإمارة المختلفة الخاصة باللحوم والأسماك والدواجن والخضروات، مشيرة إلى تعديل مواعيد العمل لتصبح على مدار اليوم حرصاً على راحة الصائمين، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الخدمات المقدمة على مدار الساعة.

وأشارت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، إلى أن المسالخ الأربعة العاملة بمناطق الفلية ورأس الخيمة والغيل وشوكة، تعتمد أفضل المعايير الصحية في عملها، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمتعاملين واستيعاب الطلب المتزايد المتوقع خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تخصيص مواعيد العمل للمقصب المركزي بالفلية من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ومقصبي رأس الخيمة والغيل من السادسة صباحاً وحتى 12 ظهراً، ومقصب شوكة حسب حاجة الأهالي.