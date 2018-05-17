باحث إماراتي ينال دكتوراه إدارة الأزمات بـ«امتياز»

وافقت لجنة الحكم والمناقشة بالإجماع على منح الباحث الإماراتي ثاني مبارك سرور الظاهري درجة الدكتوراه في إدارة الأزمات بتقدير عام امتياز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة. وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من اللواء أستاذ دكتور محمد حافظ رهوان (رئيساً)، واللواء أستاذ دكتور طه أحمد طه متولي (مشرفاً وعضواً)، واللواء دكتور ضياء الدين عوض البيومي (عضواً).

وكان موضوع هذه الدراسة بعنوان «الأمن الذاتي في مواجهة أزمات الجريمة» وأهمية أن يقوم الفرد بتأمين نفسه ذاتياً بكافة الطرق لما له من أهمية على الواقع الأمني، ودور المؤسسات الحكومية في العمل على عدم تفاقم مسببات وتداعيات الجريمة حتى لا تصل إلى إحداث أزمة قد تؤثر سلباً على تعكير صفو الأمن العام للدولة واتساع نطاقه.

وأكد الباحث في دراسته أن مفهوم الأمن قد أضحى بحاجة إلى رؤية جديدة، فكيف لمجتمع دولي أن يضمن أمنه إن لم يكن مؤسساً بشكل يأخذ في الحسبان أدق المخاطر وأحدثها، انطلاقاً من الأمن الذاتي للأفراد ومروراً بالأمن الذاتي لدولهم وانتهاءً بالأمن الجماعي الدولي.

وقال الباحث: «لقد أصبحت دراسة الأزمات الأمنية من الدراسات التي تحظى باهتمام متزايد في العصر الحالي، خاصة بعد تزايد معدلات الجرائم بشكل ملحوظ».