«حمدان الطبية» تكرم الفائزين بمسابقة مؤتمر «جامعة رأس الخيمة للطب»

كرمت «جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» الطلبة الفائزين في مسابقة أفضل البحوث المقدمة في المؤتمر العلمي التاسع لطلبة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

حضر المؤتمر - الذي عقد في مقر الجامعة - الدكتورة شيرين حمادة المنسقة العلمية للجائزة والدكتورة ستيفاني الحايك المنسقة العلمية في المركز العربي للدراسات الجينية ولفيف من المسؤولين من الجامعة والخريجين والطلبة.

واختتم المؤتمر بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة حيث فاز عن فئة «البحث المعتمد على المختبرات» 4 بحوث تضمنت عناوينها «انتشار المكورات العنقودية الذهبية لدى العاملين بالرعاية الصحية في مستشفيات مختارة في رأس الخيمة» و«صياغة وتقييم أقراص الاستحلاب لتحسين صحة الفم» و«استخدام تقنية كريسبر لتحرير الجينات البكتيرية» و«تأثير عصير التوت البري والفراولة في تنشيط البكتيريا المسببة للتلوث».

وفاز عن فئة «البحوث القائمة على الاستقصاء» بحث بعنوان «دراسة تقييمية متكاملة حول جودة حياة المرضى الذين يخضعون لجلسات غسيل الكلى ممن يعانون من مرض الكلى المزمن» وآخر حول «مدى انتشار مسببات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المرتبطة بالتهابات مجرى الدم والتهابات المسالك البولية ضمن وحدة العناية المركزة».. فيما فاز عن فئة «البحوث المقدمة كملصقات» ثلاثة ملصقات بحثية بعنوان «دراسة مسببات الأمراض البكتيرية ومضاداتها الحيوية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة» و«دراسة وتحليل إنقاص الوزن بنجاح جنباً إلى جنب مع تأثيرها بين طلاب جامعة رأس الخيمة» و«دراسة للامتثال للعلاج في المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة».