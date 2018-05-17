الشيخة فاطمة: بجهود زايد حققت المرأة مكانة كبيرة

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، شهدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أول من أمس، حفل تخريج الدفعة الـ15 من طالبات أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات في أبوظبي، الذي أقيم بحضور عدد من الشيخات وأمهات الخريجات.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمة ألقتها نيابة عن سموها الخريجة سمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل نهيان:

«إن المكانة التي حققتها المرأة الإماراتية والشباب الإماراتي ترجع إلى الجهود المخلصة التي بذلها مؤسس وباني الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في دعمهم وتمكينهم ثم إلى نهج القيادة الرشيدة في الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين واصلوا المسيرة وسخروا كل الإمكانات للشباب لأن يخطوا خطواتهم بكل ثقة في كافة القطاعات والمجالات».

وقالت سموها: «ثقتي وثقة قيادتنا الرشيدة بكنّ كبيرة، وستعملن وبكل جد واجتهاد في صناعة المستقبل الأفضل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتطور الذي تسعى له الدولة».

وأضافت سموها: «إن أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات حملت وبكل فخر اسم القائد المؤسس الشيخ زايد وأسهمت على مدى السنوات الطويلة في تخريج أجيال مبتكرة أسهمت ولا تزال تسهم وبفعالية في بناء وتنمية المجتمع».

ولفتت سموها إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عندما قال: «إن رهان دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون في السنوات المقبلة الاستثمار في التعليم؛ لأنه القاعدة الصلبة للانطلاق في مرحلة ما بعد النفط».

وهنأت سموها الخريجات وتمنت لهن التوفيق والنجاح في حياتهن العملية في سبيل خدمة الوطن ورفاهيته.

وخاطبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الخريجات قائلة: «في هذه اللحظات السعيدة وفي هذا اليوم من عام زايد أبارك لكنّ هذا الإنجاز التعليمي الذي سيسهم في بناء مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لدعم تحقيق رؤية دولتنا السديدة ويبارك جهود قيادتنا الرشيدة في كل المجالات من أجل رفعة وطننا الغالي».

وتوجّهت بالشكر لكافة العاملين في الأكاديمية على جهودهم من أجل تنمية العقول وتهذيب الأخلاق وبناء الشخصية المتميزة.

ومن جانبها وجّهت جانيت ديس جاردينز، مديرة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، كلمة خلال الحفل أشارت فيها إلى أن رحلة التعلم بدأت من مرحلة رياض الأطفال واستمرت حتى الصف الـ12، وخلال هذه الأعوام أصبحت الخريجات أكثر نضجاً وحققن إنجازات عدة تعكس اعتزازهن بماضيهن وتطلعهن للمستقبل.

وتم عرض فيلم خريجات عام زايد ضمن فقرات الحفل الذي استعرض معلومات عن الجامعات التي ستلتحق بها الخريجات داخل وخارج الدولة، مثل جامعة خليفة وجامعة زايد وكلية الطب في جامعة الإمارات وجامعة نيويورك - أبوظبي وجامعة السوربون - أبوظبي وجامعة جوشيبي للفنون والتصميم في اليابان وغيرها.

وقامت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان في ختام الحفل بتقديم دروع جائزة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للأداء المتميز للفائزات لعام 2018 ضمن الهيئة الإدارية والتدريسية ومن ثم تكريم الخريجات.