«الصحة» تطلق «نصلكم» لتطوير خدمات وعلاج أمراض الروماتيزم

Ⅶدبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «نصلكم» لتطوير خدمات وعلاج أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل باستخدام نظام التطبيب عن بعد بالتعاون مع شركة «فايزر جلف» الطبية. تأتي هذ المبادرة - التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط - انطلاقا من حرص الوزارة على مواكبة التطورات المستجدة في قطاع الرعاية الصحية والوصول إلى طرق علاجية مبتكرة في تقديم الخدمات التخصصية. وتم وفقا للمبادرة تشكيل لجنة خاصة للإشراف عليها وتدشين عيادات متنقلة.

كما يتضمن المشروع جهاز التطبيب عن بعد في عيادة في كل إمارة يصل طبيب الرعاية الأولية والمرضى بمختص عن بعد بين المستشفيات التخصصية والمجتمعية.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات، إن الوزارة تهدف إلى تطوير أداء مراكز الروماتيزم المتخصصة في الدولة.