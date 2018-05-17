«مواصلات عجمان» تحتفل بـ 13 عاماً على التأسيس

أكد المهندس عمر أحمد بن عمير، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، أن المؤسسة منذ تأسيسها في مايو 2005 وهي تلبي احتياجات المجتمع وتعمل على تنفيذ خطتها الاستراتيجية المواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال احتفال مؤسسة المواصلات العامة بمرور 13 عاماً على تأسيسها وتكريم الموظفين القدامى. ورحّب المهندس عمر أحمد بن عمير بالحضور، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قدمه الموظفون القدامى بغرس القيم المهنية وخلق جو من التعاون ونقل الخبرات والعمل بروح الفريق.