«التنمية الأسرية» تطلق ملتقاها الرمضاني التاسع

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي فعاليات الملتقى الرمضاني التاسع لهذا العام تحت شعار «رمضاننا غير في عام زايد الخير».

وقالت مريم الرميثي مدير عام المؤسسة، إن فعاليات الملتقى ستقام في جميع مراكز المؤسسة في مناطق الظفرة، وأبوظبي، والعين، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتستمر حتى 31 من الشهر الحالي، وتتضمن باقة منوعة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والصحية التي تستهدف جميع أفراد الأسرة.

وأشارت إلى أن برنامج الملتقى الرمضاني التاسع لعام 2018 انطلق بحلةٍ جديدة هذا العام وفعاليات إيمانية مشوقة خصصت لكافة أفراد الأسرة، وترتقي بقيمهم بما يتناسب مع شعائر هذا الشهر الفضيل، ويهدف إلى تفعيل مبادرة عام زايد، وذلك من خلال تقديم الأنشطة التي ترسخ الأسس والقيم التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما يهدف إلى التوعية بأهمية الاستثمار الأمثل للشهر الكريم من خلال نشر القيم والسلوكيات الاجتماعية الإيجابية، وتعزيز مفهوم التلاحم والتكافل الاجتماعي لدى أفراد الأسرة والمجتمع، والمساهمة في دعم مشاركة أفراد المجتمع في فعاليات تعود عليهم بالفائدة.