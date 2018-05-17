المجلس الرمضاني في الشارقة يبدأ فعالياته الأحد

تبدأ يوم الأحد المقبل فعاليات المجلس الرمضاني السابع الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالشراكة مع مؤسسة الشارقة للإعلام في مقر مسرح المجاز تحت شعار «مجلسنا غير في ليالي الخير».

ويتضمن برنامج المجلس سبع جلسات متنوعة يجري طرحها للمرة الأولى لمناقشة موضوعات دينية وثقافية ومجتمعية وفنية وترفيهية ورياضية يشارك بها كبار المسؤولين وأصحاب الاختصاص من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من دول العالم.

ووفقاً للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، فإن المجلس الرمضاني الذي يجري تنظيمه سنوياً يواصل أهدافه في نشر المعرفة ومناقشة القضايا المجتمعية المختلفة في العديد من القطاعات بما ينعكس على ترسيخ فكر الحوار البناء والمفيد. وأعرب رئيس مجلس الشارقة للإعلام عن بالغ تقديره للمشاركة المجتمعية في المجلس الذي استقطب حضوراً واهتماماً لافتاً من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إن المجلس الرمضاني يكمل رؤى المؤسسات الإعلامية في الشارقة نحو طرح ومعالجة العديد من القضايا التي تهم أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه بات من أبرز فعاليات أجندة إمارة الشارقة.