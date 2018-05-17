مذكرة تفاهم لتنمية وتوطين قطاع الطاقة في أبوظبي

وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس العالمية تهدف إلى تنمية قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير مفاهيم خاصة بمزيج الطاقة الأمثل لإمارة أبوظبي عبر دمج مصادر إنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة بأنواعها في شبكات الإنتاج الحالية والأصول الموجودة لضمان أمن الإمدادات وتحقيق أقل تعرفة ممكنة.

وتهدف المذكرة إلى دعم سياسات توطين قطاع الطاقة وتفعيل التكنولوجيا، حيث يعمل الطرفان على وضع خارطة طريق لتشغيل وإدارة أصول قطاع الطاقة بأيدٍ وطنية خلال السنوات الثلاث القادمة مع توفير التدريب ونقل المعرفة واستقدام الخبرات الضرورية لتعزيز التوطين الكامل.

كما تهدف إلى تعزيز جهود البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة الحديثة خاصة الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة.

وقع المذكرة نيابة عن دائرة الطاقة محمد بن جرش الفلاسي وكيل الدائرة، ونيابة عن شركة «سيمنس» ديتمار سيرسدورفر الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» - الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وجو كايسر رئيس شركة «سيمنس» العالمية.

لجنة

وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة توجيهية تعنى بتطبيق الاتفاقية وتحديد المشروعات الضرورية لتحقيق أولويات التنمية والاستخدام الأمثل لأصول توليد الطاقة القائمة، وتطوير مجال الطاقة المتجددة.

كما اتفقا على استحداث نماذج لتحقيق المستوى الأمثل لأنظمة الطاقة في إمارة أبوظبي من خلال إجراء تحليل تفصيلي لحجم وطبيعة الاستهلاك وتوجهاته المستقبلية، بما في ذلك التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى دراسة سلوكيات المستهلكين، مع فصل تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء. وقد نصت الاتفاقية على تطوير خطة أولية للاستخدام الأمثل للأصول والاستفادة من التطبيقات الرقمية ومراكز المراقبة المبتكرة لتوليد الطاقة الحالية والمستقبلية مع ضمان سلامة التشغيل عبر دمج تطبيقات الأمن الإلكتروني في شبكة شركة أبوظبي للنقل والتحكم ومنشآت توليد الطاقة والمنشآت الصناعية وكذلك تطبيقات المستهلك الخاصة وإدخال الحلول الحديثة لتخزين الطاقة في الشبكة الحالية.