بلدية دبي تعلن مواعيد العمل في الحدائق ومدينة الطفل

أعلنت بلدية دبي عن مواعيد العمل في الحدائق العامة التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك والتي تشمل كلاً من حدائق: الممزر، ومشرف، والصفا، والخور، وزعبيل، وحدائق الأحياء السكنية والبحيرات، بالإضافة إلى مدينة الطفل.

وستمتد ساعات العمل في حديقة الممزر خلال الشهر الفضيل من الثامنة صباحاً حتى 10 مساءً، وحديقتي مشرف والصفا ستمتد ساعات العمل فيهما من 11 صباحاً إلى 10 مساءً، وتتنوع ساعات العمل في حديقة الخور خلال الشهر الفضيل حيث تمتد من 9 صباحاً إلى 10 مساءً خلال الأيام من الأحد إلى الأربعاء وتمتد من 9 صباحاً إلى 11 مساءً في أيام الخميس والجمعة والسبت، وفيما يخص حديقة زعبيل فتبدأ ساعات العمل فيها من 11 صباحاً إلى 10 مساءً، أما حدائق الأحياء السكنية والبحيرات فتمتد ساعات العمل فيها من 8 صباحاً إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إغلاق مسابح حدائق: الممزر، ومشرف، ومسبح حديقة التلة في «حتا»، للقيام بأعمال الصيانة الدورية بغرض تطوير وتحسين الخدمات، وسيتم إلغاء يوم السيدات في حديقة الممزر خلال الشهر الفضيل.

كما أعلنت مدينة الطفل عن ساعات العمل فيها، والتي ستمتد من 9:30 صباحاً إلى 2:30 مساءً من أيام الأحد إلى الخميس على أن يتم إيقاف بيع التذاكر عند الساعة 2 مساءً وتجدر الإشارة إلى أنه ستغلق مدينة الطفل أبوابها يومي الجمعة والسبت خلال شهر رمضان المبارك.