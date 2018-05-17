جنودنا المرابطون في اليمن يهنئون القيادة وشعب الإمارات

رفع جنودنا البواسل منتسبو قواتنا المسلحة المرابطون بميادين العز والشرف في أرض اليمن، بروح ومعنويات عالية وإصرار على النصر واعتزاز بشرف الجندية والدفاع عن قضايا الوطن، أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، وأسر شهدائنا الأبرار، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات وسائر دول العالم والأمتين العربية والإسلامية.

نصرة الحق

وأكد منتسبو قواتنا المسلحة إصرارهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق من أجل إعادة الحق لأهله ودفاعاً عن قضايا أمتهم، مشيرين إلى اعتزاز الشعب اليمني بالبطولات التي تحققت بدعم قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتي تنعكس على مسيرة اليمن نحو الخلاص من ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومن يقف خلفها من حملة الأجندات التي تستهدف أمتنا برمتها.

وعبّر جنود قواتنا المسلحة، وهم يكتبون بثباتهم وعزيمتهم صفحات مشرفة جديدة في ميادين البذل والعطاء، عن ولائهم للوطن والقيادة الرشيدة، مؤكدين العزم على ترجمة مواقف الوطن والدفاع عن قضاياه، عبر إيمانهم الراسخ القائم على دعم الضعيف ونصرة الحق، والذود عنه في وجه الطغاة والمتآمرين الذين يستهدفون اليمن والمنطقة والأمة كلها.

ولاء وانتماء

ورفع راشد سالم، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال: «نجدد من ميادين الرباط والحق الولاء والانتماء للقيادة، وأن نكون خير من يحمل أمانة الوطن في ميادين الحق»، مؤكداً أن دعم شرعية اليمن وشعبه متواصل حتى دحر المشروع الانقلابي.

وتوجه سلطان محمد، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وأسر الشهداء الأبرار، بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكداً أن تضحيات شهداء الإمارات الأبرار في اليمن أرّقت الطغاة. وقال إنه ببطولات هؤلاء الشهداء، ستسطع شمس التحرير على ربوع اليمن، لينعم الأشقاء في كل بقعة من وطنهم بالأمن والسلام، بلا انقلاب أو إرهاب فئة ارتهنت لأجندات شر إقليمية، تستهدف زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

مواقف مشرفة

وهنأ علي خميس، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق يأتي ضمن مواقف الإمارات المشرفة التي ترسّخ الحق ونصرة المستضعفين والوقوف بجوار الأشقاء، والتي تعد ترجمة عملية لقيم الوطن وثوابته، ونسعى لتكريسها حقائق على الأرض تلمس نتائجها الأمة جمعاء.

وقال عبد العزيز عبد الله، أحد منتسبي قواتنا المسلحة: «نعاهد قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بأن نكون على العهد حماة للوطن ودرعه الحصين، ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنه في جميع الظروف، ومهما كانت الأوضاع، ليتابع الوطن طريقه بأمان نحو غد الأجيال والمستقبل المشرق المنشود».

وتقدّم ياسر حسن، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، بالتهنئة للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مؤكداً أن أبناء القوات المسلحة على عهد شعبهم وأشقائهم بهم، فهم رجال في صناعة الملاحم والبطولات ونصرة الحق، انطلاقاً من التزامهم بتوجيهات القيادة الرشيدة وترجمة قيم وطننا.