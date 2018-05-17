تفعيل خطة استمرارية الأعمال في «طوارئ» بلدية الظفرة

فعّل مكتب الطوارئ والأزمات في بلدية منطقة الظفرة خطة استمرارية الأعمال إثر انقطاع خدمة الإنترنت عن مكتب الطوارئ والأزمات نتيجة عطل في جهاز الموزع الشبكي Switch الخاص بالمكتب، حيث قام موظفو مكتب الطوارئ والأزمات، بالتنسيق والدعم مع قسم الدعم الفني في إدارة التخطيط والتكنولوجيا بالبلدية، بفحص وتقييم الأعطال.

وتم البدء في إجراءات استبدال الأجهزة المتضررة، ثم تم تفعيل خطة استمرارية الأعمال والانتقال إلى المبنى البديل وتفعيل الخدمات الحيوية والضرورية، وأهمها الخط الساخن (993) والنظام الإلكتروني للبلاغات الطارئة، وذلك في غضون 20 دقيقة من تفعيل خطة استمرارية الأعمال.

وتعمل بلدية منطقة الظفرة بكل الجهود والوسائل والسبل المتاحة لتدريب كل القطاعات على كيفية تفعيل خطط استمرارية الأعمال في الحالات الضرورية والطارئة، والعمل على إعادة الخدمات الحيوية والضرورية حسب الخطط الموضوعة والمحددة.

وقد نفّذ المكتب العديد من السيناريوهات والاختبارات والتمارين الوهمية على كيفية عملية الإخلاء الوهمي لمباني البلدية ومراكز تم، ومراحل تفعيل خطة الحوادث، وخطط استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة والضرورية.