شرطة دبي تطّلع على التجربة القانونية لنظيرتها بأبوظبي

اطلع وفد من شرطة دبي على تجربة شرطة أبوظبي، وأفضل الممارسات والتطبيقات في مجال الشؤون القانونية.

وكان العميد الدكتور سالم اليماحي مدير مديرية الشؤون القانونية، والعميد أحمد الرميثي، رئيس مجلس التأديب بحثا مع الوفد الضيف برئاسة العميد إبراهيم محمد، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع عضو مجلس الاستئناف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وضمّ وفد شرطة دبي، العميد أحمد شهيل، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد عادل السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، والعقيد عبد الرحمن خليفة الشاعر، مدير إدارة الشؤون القانونية.