رئيس الدولة يصدر مراسيم بإنشاء سفارتين بالخارج وتعيين أعضاء بالسلك الدبلوماسي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عددا من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارتين للدولة في كل من جمهوريتي كوستاريكا ومالي وتعيين ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم / 75 / لسنة 2018 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية كوستاريكا في العاصمة سان خوسيه .. كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم / 76 / لسنة 2018 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية مالي في العاصمة باماكو.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم / 77 / لسنة 2018 بشأن نقل سعادة محمود محمد محمود المحمود سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمرسوم الاتحادي رقم / 78 / لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة فهد عبيد محمد عبيد التفاق في السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى والمرسوم الاتحادي رقم / 79 / لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة فهد عبيد محمد التفاق سفيرا للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم / 80 / لسنة 2018 بشأن نقل سعادة سالم راشد سالم العويس القنصل العام للدولة في مدينة برشلونة لدى مملكة اسبانيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمرسوم الاتحادي رقم / 81 / لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة محمد عبدالله علي خاطر الشامسي قنصلا عاما للدولة في مدينة برشلونة لدى مملكة اسبانيا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا والمرسوم الاتحادي رقم / 82 / لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيرا للدولة لدى جمهورية موزمبيق بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا والمرسوم الاتحادي رقم / 83 / لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة محش سعيد سالم محش الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا سفيرا غير مقيم للدولة لدى كل من جمهوريتي ناميبيا وبتسوانا.