حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 81 سجينا بمناسبة شهر رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 81 سجينا من مختلف الجنسيات في إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية في شرطة الفجيره ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك و"عام زايد".

يأتي أمر صاحب السمو حاكم الفجيرة بالإفراج عن السجناء حرصا من سموه على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء والسجناء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل الفرحة لديهم وتأكيدا لرعاية سموه واهتمامه البالغ بأوضاع أفراد الجمهور على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

ورفع اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة - بهذه المناسبة - أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذه المبادرة الكريمة بالعفو عن المحكومين المشار إليهم والتي تأتي انطلاقا من حرص سموه على دعم كيان الأسرة ولم شملها وتمكين رب الأسرة من التواجد بين أبنائه وأفراد عائلته خلال هذه الأيام المباركة.

وأعرب عن أمله في أن تكون المبادرة باعثا للخير في نفوس المفرج عنهم وسبيلا للاستفادة من تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفرادا صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.