خليفة ومحمد بن راشد ومحمـد بن زايد والحكام يتبادلون التهاني برمضان ويهنئون القادة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه خلال البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

شهر خير

إلى ذلك، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب السمو رئيس الدولة - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.. متمنياً لهم موفور الصحة والعافية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول شهر رمضان المبارك.. شهر خير ونسأل الله أن يجمع قلوب العرب والمسلمين على الخير.. وشهر عمل وسنواصل العمل فيه لخير البلاد والعباد بإذن الله».

حماة الوطن

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

ووجه سموه التهنئة - بمناسبة الشهر الفضيل - إلى أبطال القوات المسلحة وحماة الوطن ودرعه الحصين في ميادين الحق والواجب والإنسانية.. داعياً المولى عز وجل أن يحفظهم ويسدد خطاهم ويبارك جهودهم.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. سائلاً الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة ورحمة على الجميع ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء ويحفظه من كل مكروه.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «أبارك لصاحب السمو رئيس الدولة وأخيه محمد بن راشد وإخوانهما حكام الإمارات ونواب الحكام وأولياء العهود حلول شهر رمضان المبارك.. وفي هذه الأيام المباركة ندعو الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا في ميادين الحق والواجب الوطني ويسدد خطاهم ويديمهم سالمين وأبارك لهم حلول هذا الشهر المبارك».

وأضاف سموه: «أهنئ شعب الإمارات بحلول شهر الخير وأدعو الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء ويحفظه عزيزاً قوياً، كما أبارك لقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان وأدعو الله تعالى أن يديم عليهم الخير والبركة».

تهانٍ

وهنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما تبادل أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات التهاني بالشهر الفضيل.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة أيضاً برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الفضيل إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - بهذه المناسبة - صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

ودون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قائلاً: «مبروك عليكم الشهر».

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ سموه - بهذه المناسبة - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى أبطال قواتنا المسلحة وحماة الوطن في ميادين الحق والواجب والإنسانية.. داعياً الله تعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم.

تقدم وازدهار

وتقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.. سائلاً المولى عز وجل أن يحمل الشهر الفضيل المزيد من الخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات للشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات ونواب الحكام وأولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يحمل الشهر الفضيل مزيداً من الخير والازدهار لكل إماراتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة».

ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قائلاً: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لقيادة وأبناء الإمارات ولجنودها البواسل المدافعين عن الحق وللأمة العربية والإسلامية. تقبل الله منا ومنكم».