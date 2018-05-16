النائب العام للدولة يأمر بحجب بعض مواقع الألعاب الإلكترونية

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بحجب مواقع بعض الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ألعاب رويلوكس وصديقتي كايلا والحوت الأزرق وسحابة الحيوانات الأليفة ومريم .

وجاء القرار بعد تلقي النائب العام معلومات أمر بمناسبتها بالتحري عن تلك الألعاب والمواقع التي تبثها وطبيعتها وثبت من تلك الإجراءات أن هذه الألعاب تستهدف المجتمع لاسيما شريحة صغار الشباب ومن خلالها يتم اختراق بياناتهم الشخصية وتفاصيل حياتهم وعائلاتهم وتدفعهم إلى سلوكيات وأفعال غريبة وشاذة وتهدد حياتهم بدرجة عالية الخطورة بعد السيطرة عليهم فكريا مما يعد ظاهرة تهدد المصلحة العامة وتعود بالضرر على المجتمع في الحال والمآل.

وقد كلف النائب العام هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار الحجب بالتنسيق مع شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت .. مشددا على منع إزالة الحجب عن أي من تلك المواقع إلا بناء على تقارير مسببة تعرض عليه شخصيا .. كما كلف مكتب التحقيقات الاتحادي بمواصلة التحري حول المواقع والألعاب الالكترونية المشتبه فيها وإخطاره فورا بما تنتهي إليه التحريات.