محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات بشهر رمضان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "

وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام .. داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

ووجه سموه التهنئة - بمناسبة الشهر الفضيل - إلى أبطال القوات المسلحة وحماة الوطن ودرعه الحصين في ميادين الحق والواجب والإنسانية..

داعيا المولى عز وجل أن يحفظهم ويسدد خطاهم ويبارك جهودهم.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. سائلا الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة ورحمة على الجميع ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء ويحفظه من كل مكروه.